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Ankaragücü'nde teknik direktörü Kartal'a hoca dayanmıyor!

Ankaragücü’nün yendiği 3 teknik adamın görevine son verildi.

30 Ekim 2018 Salı 10:53
Ankaragücü'nde teknik direktörü Kartal'a hoca dayanmıyor!

Süper Lig'de 10. hafta sonunda 6. sırada yer alan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal'ın ilginç bir istatistiği ortaya çıktı.Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de devraldığı Ankaragücü ile şampiyon olarak bu sezon Süper Lig'de devam eden 57 yaşındaki teknik adam, rakiplerinin de korkulu rüyası oldu.

İKİ İSMİN KOVULMASINA NEDEN OLDU
Öyle ki Ankaragücü’nün yendiği 3 teknik adamın görevine son verildi. İlk olarak 5. haftada Ankaragücü sahasında Akhisarspor’u 1­-0 yenerken, teknik direktör Safet Susic görevinden oldu.6. haftada bu kez Erzurum deplasmanına giden İsmail Kartal ve öğrencileri yine 1­0 kazanmayı başardı. Erzurumspor bu yenilginin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

SON KURBAN COCU
İsmail Kartal’ın son kurbanı ise Phillip Cocu oldu. Sarı lacivertliler renkdaşı Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3­1 mağlup etti. Fenerbahçe yönetimi de maç biter bitmez Cocu'nun görevine son verildiğini duyurdu. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:53
  1. Erzurum
  2. Ankara
  3. fenerbahçe
  4. cocu
  5. ismail kartal

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