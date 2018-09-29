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Ankaragücü'nde Antalyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktik çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:20
Ankaragücü'nde Antalyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

MKE Ankaragücü'nde tedavisi süren Brice Dja Djedje'nin, Antalyaspor karşısında forma giyip giyemeyeceğinin maç gününde belli olacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Thomas Heurtaux'un tedavisi İtalya'da devam ederken, tedavilerine devam edilen Thibault Moulin ve Kubilay Kanatsızkuş, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Başkent ekibi, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:20
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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