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Ankaragücü'den flaş açıklama: Galatasaray'ın hakkı yenmiştir

Galatasaray'ın Kulüpler Birliği kararını değerlendiren Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Bizim istediğimiz, tüm kulüpler, hakemler ve yöneticiler adil olsun. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir" dedi.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:27
Ankaragücü'den flaş açıklama: Galatasaray'ın hakkı yenmiştir

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yiğiner, Türkiye'de hakem hatalarından dolayı futbol ortamının gerildiğini belirterek, "Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra bu noktaya geldik. Biz futbol konuşmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi adaletli bir yönetim istiyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Enerjimizi futbolun dışında harcamamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın hakkı yenmiştir"

Galatasaray Kulübünün hakkında yapılan açıklama çekilene kadar vakfın toplantılarına katılmama kararını da değerlendiren Mehmet Yiğiner, şunları kaydetti. "Galatasaray Kulübünün de burada olmasını arzu ederdik. Birliğin ismi birlik. Galatasaray ve diğer kulüplerin de hakları korunacaktır. Bizim istediğimiz, tüm kulüpler, hakemler ve yöneticiler adil olsun. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. 2 puan kaybı olmuştur. ve biz hakem hatalarından dolayı futbolu konuşmuyoruz. O maçta bariz hakem hataları olmasaydı bugün bu soruları bize sormayacaktınız. Spor camiasının adil yönetildiği bir futbol ortamı istiyoruz. Türk futbolunun gelişmesini istiyoruz. Ilımlı ve güzel bir karar alacağımızı düşünüyorum."

"Herkes eşit şartlarda yarışsın"

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında hakem hatalarından dolayı puanlar kaybettiğini vurgulayan Yiğiner, "Maddi ve manevi kaybımız oldu. Maçların adil bir şekilde yönetilmesini istiyoruz. Herkes eşit şartlarda yarışsın. Bu şekilde Türk futbolu değer kazanır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:27
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Antalya
  4. Konya
  5. Ankara
  6. Antalyaspor
  7. Konyaspor
  8. Ankaragücü
  9. Mehmet Yiğiner

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