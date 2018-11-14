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Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklamaları! 'Türk futbol tarihi bunları...'

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı döneme ve Ankaragücü hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 02:52
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklamaları! 'Türk futbol tarihi bunları...'

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı döneme dair ve Ankaragücü hakkında TGRT Haber'e  demeçlerde bulundu.

''Kurşunlanma olayından sonra bütün enerjimiz azaldı''

Bize yapılan saldırı Dünya futbolunda bir tek Güney Afrika'da olmuş. Avrupa'da da ilk defa bizim başımıza geldi. O an 40-41 kişiydik otobüste. Şoför 3 yerinden vuruldu. Otobüste çığlıklar... Güvenlikçi arkadaşımız ve doktor şoförü tuttular. Şoför kendibi bıraksa uçurumdan yuvarlanacaktık. Zar zor durduk. Bir anda her şey tersine döndü. Liderdik. 5-1 galip geliyorsunuz. Hiçbir şey hayatta ailemizden değerli değildir. Futbolcuların konsantresi bitti, bazıları ülkesine gitti izin verdik. Takımın ruhu heyecanı, coşkusu kayboldu. Enerjimiz azaldı.

''Türk futbol tarihi bunları unutmayacaktır''

O sene çok fazla aleyhimize hakem hataları oldu. Onlara da değinmek istemiyorum. Çünkü unutamayacağım bazı maçlar vardır. O hakem hataları da bizim şampiyonluğumuzu etkiledi. Eğer futbolu objektif izleyenler son 10 maçı izlesinler bizim ve Galatasaray'ın maçlarını izlesinler, bazı şeyleri çok net görürler. Türk futbol tarihi bunları unutmayacaktır. Adalet bir gün tecelli edecektir. Sadece kurşunlanma olayına bağlamıyorum. Hakem hataları da faktördü.

''Türkiye'de kaostan faydalanmak isteyen tipler var''

Türkiye'de bazı antrenörler var, yan taraftaki kulübeyle atışarak, provake ederek, kaostan faydalanmak isteyen tipler var maalesef. Onların bence sonlanması gerekiyor. Bizler örnek alınan insanlarız. Yapacağımız en ufak hata camiaları karşı karşıya getirebilir. Tartışmalar, daha büyük olaylar olabilir. Bunların olmaması gerekir.

''Kimsenin makamında gözü olan bir adam değilim''

Doğru birdir! Doğru yıkılmaz! Hayatımda kimsenin ekmeğinde, makamında gözü olan bir adam değilim. Hiçbir zaman o gitsin, ben geleyim diye kulis de yapmadım. Fenerbahçe taraftarı bana bu teveccühü gösterdiler, beni alkışladılar. Çok duygulandım, mutlu oldum. Fenerbahçe taraftarlarının gerçekleri görüp beni alkışlamaları çok mutlu etti. Tabi önce Ankaragücü taraftarlarına teşekkür ediyorum.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 02:52
  1. Ankara
  2. İsmail Kartal
  3. Ankaragücü
  4. Fenerbahçe
  5. Teknik Direktör

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