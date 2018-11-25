Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: Maça 1 gün kala Kayseri'ye geldik

Süper Lig 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"Bazı oyuncularım disiplinden koptu''

Bugün istemediğim bir oyun vardı. Bazı oyuncularım disiplinden koptu. Dağınık bir görüntü sergiledik. Taktik disipline bağlı kalamadık.

"Maça 1 gün kala Kayseri'ye geldik''

Maç öncesi stat değişimiyle ilgili konuşan İsmail Kartal, "Maça 1 gün kala Kayseri'ye geldik, mecburen burada oynadık. Antrenman yapamamak... Bunlar tabi ki bahane değil ama etken." dedi.

"Genel anlamda iyi değildik''

İsmail Kartal, "Bugün genel anlamda iyi değildik. Gergin bir maç oldu. Bu gergin maçta sakin kalarak işimizi yapmamız gerekirdi ama bunu yapamadık." ifadelerini kullandı.