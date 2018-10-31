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Ankaragücü tek golle tur atladı!

Türkiye Kupası 4. turunda MKE Ankaragücü, sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:30
Ankaragücü tek golle tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ankaragücü ile Erbaaspor, Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Süper Lig ekibi Ankaragücü, 3. Lig 1. Grup'ta yer alan rakibi Erbaaspor karşısında zorlansa da 1-0 kazanmasını bildi ve turu geçti.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren tek gol, 58. dakikada penaltıdan Alessio Cerci'den geldi. İtalyan yıldız, Ankaragücü formasıyla 2. golünü de penaltıdan atmış oldu.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlarken Erbaaspor, kupanın dışında kaldı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:30
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