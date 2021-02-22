Ankaragücü ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı
Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Donsah'ın yaptığı kafa vuruşuna top ağlara gitti: 0-1.
26. dakikada Lukasik'in pasıyla ceza sahasına soldan giren Paintsil'in müsait durumda çektiği şutta top kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.
45+2. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Rakip yarı sahanın ortasından sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta İbrahim Akdap topu ceza sahasına gönderdi. Savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top kale sahasının dışındaki Borven'in önüne düştü. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.
İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda başka gol olmayınca karşılaşma berabere bitti. Böylece İki takım puanları paylaştı.
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Can Hanoğlu, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Erdi Dikmen, Kulusic, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Voca, Lobjanidze, Lukasik, Paintsil, Borven
Çaykur Rizepor: Gökhan Akkan, Selim Ay, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Dokovic, Abdullah Durak, Donsah (Dk. 19 Doğan Erdoğan), İsmail Köybaşı, Samudio, Skoda
Goller: Dk.3 Donsah (Çaykur Rizespor), Dk. 45+2 Borven (MKE Ankaragücü)