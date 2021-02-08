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Spor Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı
Spor

Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı

Süper Lig'de ikinci devrede çıktığı 2 maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, küme düşme hattından kurtulamadı - MKE Ankaragücü, son 7 maçının 6'sını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:15:00 -
Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ikinci devresine kötü bir başlangıç yaparak küme düşme hattından kurtulamadı.

Son olarak dün sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, ikinci devrede çıktığı iki karşılaşmayı da kaybetmiş oldu.

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında düşme hattındaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kritik maçta 1-0 yenilen başkent temsilcisi, bay geçtiği haftadan sonra Demir Grup Sivasspor'a da farklı kaybetti.

MKE Ankaragücü, 24. hafta sonunda 18 puanla 20. sırada kaldı.

Son 7 maçta tek galibiyet

Sarı-lacivertliler, son 7 maçında 6 yenilgi alarak kötü bir performans sergiledi.

Bu süreçte Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen MKE Ankaragücü, sadece Kasımpaşa karşısında 3 puan alabildi.

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