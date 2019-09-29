Ankaragücü Gençlerbirliği derbisi kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 6. haftası bir Ankara derbisine tanıklık etti. Ankaragücü ile Gençlerbirliği bugün karşı karşıya geldi. Peki, Ankaragücü Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?29 Eylül 2019 Pazar 19:07
Süper Lig'in 6. haftası bir Ankara derbisine tanıklık etti. Ankaragücü ile Gençlerbirliği bugün karşı karşıya geldi. Peki, Ankaragücü Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. İşte, Ankaragücü Gençlerbirliği maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 2-1
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
56. dakikada Candeias kendi kalesine attığı golle Ankaragücü'nü öne geçirdi: 1-0
68.dakikada İlhan Parlak farkı 2'ye çıkardı: 2-0
75'te Korcan Çelikay kendi kalesine attığı golle maçın sonucunu ilan etti: 3-0
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