Ankaragücü, Gaziantep deplasmanında 3 puanı kaptı!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.
Başkent ekibinin 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran golü 45+5’te Alper Uludağ kaydetti. Oyunun hakimi olan Ankaragücü, ikinci yarıda Gaziantep FK’ya gol şansı tanımadı.
Bu sonucun ardından 2 maç sonra puan kaybeden Gaziantep FK 15 puanla 12. sıraya gerilerken, 16 puana yükselen Ankaragücü de 11. sıraya yükseldi.