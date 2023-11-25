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Spor Ankaragücü, Gaziantep deplasmanında 3 puanı kaptı!
Spor

Ankaragücü, Gaziantep deplasmanında 3 puanı kaptı!

Yeniakit Publisher
2023-11-25 19:13:00 -
Ankaragücü, Gaziantep deplasmanında 3 puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

Başkent ekibinin 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran golü 45+5’te Alper Uludağ kaydetti. Oyunun hakimi olan Ankaragücü, ikinci yarıda Gaziantep FK’ya gol şansı tanımadı.

Bu sonucun ardından 2 maç sonra puan kaybeden Gaziantep FK 15 puanla 12. sıraya gerilerken, 16 puana yükselen Ankaragücü de 11. sıraya yükseldi.

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