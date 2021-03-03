MKE Ankaragücü, Galatasaray’ı kendi sahasında karşılayacak. Süper Lig’in 28. haftasında gerçekleşecek olan bu zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Saat 19:00’da başlayacak olan maçın VAR hakemi merak ediliyor. Peki Ankaragücü – Galatasaray maçının VAR hakemi kim?

BeinSports ekranlarında yer alacak olan Ankaragücü – Galatasaray maçı Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların heyecanla beklediği maçın hakemi Halil Umut Meler, hakem yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Kritik karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olarak belirlendi.