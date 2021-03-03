Ankaragücü Galatasaray maçı kaç kaç- Ankaragücü Galatasaray maç sonucu

Ankaragücü Galatasaray maçı kaç kaç? Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. İşte Ankaragücü Galatasaray maçından dakika dakika gelişmeler ve anlık skor...

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 49 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-14 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 50 gol attı.

Ankaragücü Galatasaray maçı kaç kaç?

Ankaragücü Galatasaray: 0-0

22'

Galatasaray takımı Henry Onyekuru ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

21'

Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

20'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galatasaray atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

20'

Hakem Halil Umut Meler Galatasaray hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

19'

Halil Umut Meler autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

18'

Taç Galatasaray takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

17'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

16'

Halil Umut Meler Galatasaray lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

16'

Saba Lobzhanidze şut! Top Galatasaray defansından dönüyor.

16'

Stelios Kitsiou kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Galatasaray savunmasınca engelleniyor.

15'

Serbest vuruş! Ankaragücü rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

14'

Halil Umut Meler taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Galatasaray.

14'

Ankaragücü takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Ante Kulusic tekrar sahadaki yerini aldı.

14'

Ofsayt! Halil Umut Meler Galatasaray aleyhine ofsayt kararı veriyor.

12'

Ankaragücü takımında Ante Kulusic sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

12'

Ankaragücü kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

11'

Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Deplasman Takımı atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.

11'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Ankaragücü atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

10'

Eryaman Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

9'

Gedson Fernandes kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

8'

Serbest vuruş! Halil Umut Meler Galatasaray yarı alanında hücumda olan Ankaragücü lehine faul çalıyor.

8'

Halil Umut Meler taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Ankaragücü.

7'

Galatasaray kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Ankaragücü.

7'

Ankaragücü kendi yarı sahasında taç kullanacak.

7'

Taç Ankaragücü takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

6'

Deplasman Takımı Ankaragücü ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Galatasaray.

6'

Top auta çıkıyor. Galatasaray oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

5'

Hakem Halil Umut Meler düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Ankaragücü kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

4'

Ankaragücü kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

3'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

3'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

2'

Aut atışını kullanacak takımAnkaragücü.

2'

Henry Onyekuru isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Ankara şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

2'

Rakip yarı sahada gol arayan Galatasaray şimdi taç atışı kullanacak.

2'

Halil Umut Meler Ankaragücü için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Galatasaray yarı sahasına yerleşmiş durumda.

1'

Eryaman Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

1'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

1'

Eryaman Stadyumu stadında başlama düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

Zvonimir Sarlija 8 sarı kartla Ankaragücü takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Galatasaray takımından Taylan Antalyali 7 sarı kart gördü.

Galatasaray deplasmanda 4 maçtır kazanıyor.

Ankaragücü son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.