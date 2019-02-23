AnkaragücüErzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü yarın sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde başkent ekibi, 24 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, AnkaragücüErzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?23 Şubat 2019 Cumartesi 16:05
Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü yarın sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde başkent ekibi, 24 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Ankaragücü Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Ankaragücü Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
24 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç Bein Sports 1 kanalından canıl olarak yayınlanacak.
Ankaragücü Erzurumspor muhtemel 11'ler
MKE Ankaragücü
Altay Bayındır, S. Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Scarione, Sedat Ağçay, Moke, Sacko, Boyd, Orgill
BB Erzurumspor
Sehiç, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Obertan, Edouk, Opseth
Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü
22 Şubat Cuma
Göztepe 1-3 Trabzonspor (Bornova)
Çaykur Rizespor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
23 Şubat Cumartesi
Demir Grup Sivasspor 1-2 Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
24 Şubat Pazar
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)
25 Şubat Pazartesi
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
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