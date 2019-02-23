0553 313 94 23

AnkaragücüErzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü yarın sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde başkent ekibi, 24 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, AnkaragücüErzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:05
AnkaragücüErzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü yarın sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde başkent ekibi, 24 puan ve averajla 16. sırada yer alırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Ankaragücü Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Ankaragücü Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

24 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç Bein Sports 1 kanalından canıl olarak yayınlanacak.

Ankaragücü Erzurumspor muhtemel 11'ler

MKE Ankaragücü

Altay Bayındır, S. Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Scarione, Sedat Ağçay, Moke, Sacko, Boyd, Orgill

BB Erzurumspor  

Sehiç, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Obertan, Edouk, Opseth

Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü

22 Şubat Cuma

Göztepe 1-3 Trabzonspor (Bornova)

Çaykur Rizespor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi

Demir Grup Sivasspor 1-2 Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:05
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankaragücü Erzurumspor
  11. Ankaragücü Erzurumspor ne zaman
  12. Ankaragücü Erzurumspor saat kaçta
  13. Ankaragücü Erzurumspor hangi kanalda
  14. Ankaragücü Erzurumspor maç saati
  15. Ankaragücü Erzurumspor muhtemel 11
  16. Süper lig 23. hafta maçları
  17. Süper lig 23. hafta maçları ne zaman
  18. Süper lig 23. hafta maçları hangi kanalda
  19. Süper lig 23. hafta maçları hangi statlarda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Işık: “Biga’yı geliştirmeye, kalkındırmaya ve gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz”
    1. Başkan Işık: “Biga’yı geliştirmeye,..
    2. Ordu’da ev yangını: 2 hafif yaralı
    3. Belçika'da Hocalı şehitleri anıldı
    4. Kocamaz yanlıları adliye önünde..
    5. Bolu Dağı'nda sis ve kar yağışı
    6. 100 metreden uçtular, emniyet kemeri..
    7. Boğulma tehlikesi geçiren kadını..
    8. Av. Şeyma Döğücü, kar kış demeden..
    9. Yaya geçidinde otomobiller çarpıştı
    10. Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı
    11. Kapadokya'da peribacaları yakınındaki..
    12. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    13. İŞKUR kura çekimi ne zaman? | 2019 GSB..
    14. Tekkeköy beton yollarla örülüyor
    15. Avusturya'da Hocalı Katliamı unutulmadı
    16. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    17. Binali Yıldırım, Sarıyer'de
    18. Ağaçtan düştü, hayatını kaybetti
    19. Trabzon Dernekleri’nden AK Parti..
    20. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    21. Kulaçlar sokak hayvanları için atıldı
    22. Memduh Başkan Bozok Derneği şiir..
    23. Maçın ardından
    24. "31 Mart akşamına kadar kapı kapı..
    25. "Benim ülkem, dünyanın en güvenli..
    26. Bakan Selçuk, Bursa’da şehit..
    27. Hindistan hükümeti Cammu Keşmir'e..
    28. ALES başvuruları ne zaman başlıyor? |..
    29. Antalya Bisiklet Turu
    30. Memduh Başkan Kazancılar Çarşısı’nda
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu