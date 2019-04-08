Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Fenerbahçe bizim rakibimiz
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner 1-1 berabere biten Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.08 Nisan 2019 Pazartesi 02:10
Süper Lig 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
"Fenerbahçe bizim rakibimizdi''
Fenerbahçe bizim rakibimizdi. Kazanıp rahatlamak istiyorduk. Şu anda ikili averajda da Fenerbahçe'nin önündeyiz.
Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Gönül isterdi ki 3 puanı alalım. Yine de az olsun bizim olsun. Tabi biraz gerginlik yaşandı. Bu tür maçlarda iki takım da kazanmak istediği için istenmeyen olaylar çıkabiliyor. Olmasa daha iyiydi ama geldi, geçti.
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