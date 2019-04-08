Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Fenerbahçe bizim rakibimiz

Süper Lig 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe bizim rakibimizdi''

Fenerbahçe bizim rakibimizdi. Kazanıp rahatlamak istiyorduk. Şu anda ikili averajda da Fenerbahçe'nin önündeyiz.

Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Gönül isterdi ki 3 puanı alalım. Yine de az olsun bizim olsun. Tabi biraz gerginlik yaşandı. Bu tür maçlarda iki takım da kazanmak istediği için istenmeyen olaylar çıkabiliyor. Olmasa daha iyiydi ama geldi, geçti.