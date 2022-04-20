Ankaragücü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı? 1. Lig maçı:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de 33. hafta maçında heyecan devam ediyor. Geçen sezon Süper Lig’den kümeye düşen Ankaragücü ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?

Ankaragücü - Altınordu maçı 19 Nisan Salı günü saat 16.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak. MKE Ankaragücü-Altınordu müsabakasında hakem Yasin Kol düdük çalacak. Altınordu, mağlup olmadığı son 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Düşme hattındaki rakiplerinden maç fazlası bulunan Altınordu, 38 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor. Ankaragücü’nün ise 1. Lig puanı 63.