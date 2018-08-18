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Ankara'dan Kandil'i vuracak! Atış testleri başarıyla tamamlandı

TUSAŞ tarafından üretilen ve uydudan yönetilen ANKA-S silahlandırıldı. Atış testini başarıyla tamamlayan ANKA-S SİHA, Ankara’dan uydu ile uçurularak yaklaşık 1000 km. uzaklıktaki Kandil’i rahatlıkla vurabilecek.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:44
Ankara'dan Kandil'i vuracak! Atış testleri başarıyla tamamlandı

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, gökyüzündeki kabiliyetini arttıran ve terörle mücadele konseptine yeni bir boyut katan Türkiye, uydudan yönetilen milli SİHA ANKA-S’i de silahlandırdı. TUSAŞ tarafından üretilen MALE sınıfı ANKA-S SİHA önceki yapılan mühimmatlı atış testlerinde attığı MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. ANKA-S atış sırasında milli uydu Türksat 4B ile kontrol edildi.

Uydu kontrollü ANKA-SİHA’nın kullanılmaya başlamasıyla birlikte kuş uçuşu Türkiye sınırından yaklaşık 100 km. olan terör örgütü PKK’nın yuvalandığı Kandil Dağları, havadan çok daha rahat kontrol altına alınabilecek. Yaklaşık 1000 km. uzaklıkta Ankara’dan uydu ile uçurulacak bir SİHA, Kandil’i rahatlıkla vurabilecek.

MESAFE SINIRI KALKIYOR

Şu anda kullanılan SİHA’ların haberleşme menzili 150-200 km. civarında bulunuyor. SİHA’lar yer istasyonundan kontrol ediliyor. Ancak uydu kontrollü ANKA-S ile mesafe sınırlaması ortadan kalkacak. Türkiye isterse yurtdışında bulunan Katar ya da Somali gibi üslerinde kaldıracağı İHA ve SİHA’lar ile istihbarat ve operasyonel faaliyetler de yürütebilecek.

Türkiye böylece ABD, İsrail ve Çin gibi SİHA teknolojisinde uyudu haberleşmesini kullanan ülkelerin arasına girdi. ANKA İHA ve SİHA’lar ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil yüksek çözünürlüklü elektro optik görüntüleme ve hedefleme sistemi CATS’i kullanacak. Bu sayede yüksek çözünürlüklü görüntüleri kontrol merkezine en hızlı şekilde aktaracak SİHA TSK’ya stratejik olarak değer katacak.

ANKA platformu için geçtiğimiz Şubat’ta TUSAŞ Motor Sanayi’nin (TEI) Eskişehir’de geliştirdiği iki adet PD-170 motoru denenmek üzere TAI tesislerine getirilmişti. Halen TAI’nin geliştirdiği yerli motorun yer testleri devam ediyor. Vatan’ın edindiği bilgiye göre testlerde sona yaklaşıldığı ve yakın zamanda yerli motorla uçuş yapılacağı belirtiliyor.

KRİPTOLU SİSTEMLE KORUNUYOR

Temmuz 2017’de ilk kez uydu kontrollü uçuşunu gerçekleştiren ANKA-S’ten TSK envanterinde 6 adet bulunuyor. SSM ile imzalanan sözleşmeye göre 2017’nin sonuna kadar 6, 2018’te ise 4 olmak üzere toplamda 10 adet ANKA-S, TSK envanterine girecek. 24 saat havada kalabilen ANKA-S 30 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. Uydu ve TSK Muhabere Sistemi TAFICS üzerinden Ankara’daki Komuta Kontrol Merkezi’nden yönetilebilecek olan ANKA-S’de bulunan telsiz ve ağ haberleşme sistemleri Türk yazılım mühendislerinin yazdığı milli kriptolu sistemlerle korunuyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:44
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