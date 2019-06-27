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Ankara’dan gelip Taksim’i karıştıracaklar! Onursuz homolar yasağı delmenin peşinde

Ankara'da bulunan ODTÜ LGBTİ Dayanışması, Pembe Hayat, Mor Çatı ve Kırmızı Şemsiye Dernekleri, İstanbul'a çıkarma yaptı. 30 Haziran Pazar günü Taksim Meydanı'nda buluşacak LGBTİ'liler, açıklanan yasak kararına rağmen sözde 'Onur Yürüyüşü' yapacak.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:15
Ankara’dan gelip Taksim’i karıştıracaklar! Onursuz homolar yasağı delmenin peşinde

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Lut Kavmi'nin onursuz torunları sözde 'Onur Haftası' etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı'nda buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul Valiliği'nin yürüyüşü yasakladığını duyurmasına rağmen, sosyal medya platformundan örgütlenen ibneler, yaptıkları açıklamayla, 'tereddütsüz yürüyoruz' diyerek devlete meydan okudu.

Ankaralı ibnelerden İstanbul çıkarması

İstanbul'da binlerce kişinin buluşmayı planladığı 'Onur Yürüyüşü'ne Ankara'da bulunan LGBTİ Dernekleri de destek veriyor. ODTÜ LGBTİ Dayanışması, Pembe Hayat, Mor Çatı ve Kırmızı Şemsiye Dernekleri binlerce üyesi ile İstanbul'a çıkarma yaptı. Her yıl onur haftası etkinlikleri kapsamında taşkınlık çıkaran azgınlar, İzmir'deki yürüyüş yasağını da hiçe sayarak bir araya gelmişler ve emniyet güçlerinin engeli ile karşılaşmışlardı.

'İbneler özgür olsa'

Geçtiğimiz yıllarda yapılan LGBTİ Yürüyüşlerinde birbirinden ahlaksız pankartlar açan onursuzlar, 'Dünya yerinden oynar, ibneler özgür olsa.' gibi iğrenç sloganlarla çevreyi rahatsız etmişlerdi. Giyim tarzları ve yürüyüşteki tavırları ile toplum ahlakına aykırı hareketlerde bulunmuşlardı.

HDP'den ibnelere destek

27. İstanbul LGBTİ Onur Haftası Komitesi ile görüşmesinde, İstiklal Caddesi’nde Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini ifade eden İstanbul Valiliği, Komite’nin Bakırköy Meydanı'ndaki miting başvurusuna da olumsuz cevap verdi. Sapkınlar düzenledikleri 'Hormonlu Domates Ödül Töreni'nde İstanbul ve Ankara Valiliği'ni homofobik olmakla suçladı. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da homofobik olarak ifade eden sapkınlara, HDP'li Ahmet Şık da destek vererek Bakan Soylu'yu hedef aldı. Şık; Soylu için, "Bu kez hakkıyla kazandı." dedi.

LGBTİ'li sapkınlara destek veren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"As Pride Week begins, together with a number of like minded Embassies in Ankara, we express support for LGBTI people, too often still victims of discrimination around the globe. Let this week be one of unhindered pride for everyone. Human rights for all."

"Onur Haftası başlarken Ankara’da benzer görüşteki bazı elçiliklerle birlikte, hala dünyada büyük ölçüde ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ şahıslara olan desteğimizi ifade ederiz. Bu hafta herkes için engelsiz bir onur haftası olsun! İnsan hakları herkes içindir."

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:15
  1. İzmir
  2. Lut Kavmi
  3. Onur Haftası
  4. Taksim Meydanı
  5. İstanbul Valiliği
  6. LGBTİ Dernekleri
  7. ODTÜ LGBTİ Dayanışması
  8. Pembe Hayat
  9. Mor Çatı
  10. Kırmızı Şemsiye Derneği
  11. LGBTİ
  12. 27. İstanbul LGBTİ Onur Haftası Komitesi
  13. İstiklal Caddesi
  14. Bakırköy Meydanı
  15. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  16. HDP'li Ahmet Şık
  17. Hormonlu Domates Ödül Töreni
  18. Ankara Valiliği
  19. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

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