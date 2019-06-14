Ankara'dan Esed'e ayar: Devam ederse vururuz!

İdlib’in güneyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem kulelerini daha önce 3 kez hedef alan Suriye ordusu, bu kez büyük bir saldırı düzenledi. Zaviye Dağı bölgesindeki 10 numaralı kuleye 35 havan mermisi attı. Saldırıda 3 asker hafif yaralandı, tesis, teçhizat ve malzemelerin bir kısmı hasar gördü.

‘Felakete dönüşebilir’

Saldırının hedef gözetilerek yapıldığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Saldırıların durması için İran ve Rusya, rejim üzerinde baskı kurarak, garantör ülke olarak görevlerini yerine getirmeli. Aksi takdirde çatışmalar ciddi bir felakete dönüşebilir. Saldırılar devam ederse gereken cevabı veririz” dedi.

Esed rejimine ‘karşılık’ uyarısı

Suriye’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kurduğu 10 numaralı gözlem kulesine saldırıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, “Eğer saldırılar devam ederse gereğini yaparız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek, Türkiye’nin bundan sonra rejim saldırılarına karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

Kasıtlı olduğunu düşünüyoruz

Bakan Çavuşoğlu dün sabah düzenlenen saldırıda üç Türk askerinin hafif yaralandığını belirterek, “Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile de bu konuda görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse, gereğini de yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın” dedi. Çavuşoğlu, rejime de bu saldırıların durması için Rusya’nın ve İran’ın garantör olarak gerekli baskıyı kurması gerektiğinin altını çizdi.

(Superhaber)