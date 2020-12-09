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Aktüel Ankara'daki yangından acı haber
Aktüel

Ankara'daki yangından acı haber

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında yaralanan babaanne ve bir torununun tedavileri sürerken, 1 yaşındaki kız ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:37:00 -
Ankara'daki yangından acı haber

Olay, Keçiören ilçesi Yasin Sokak'ta 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Babaanne Ümran G. (55) ve iki torununun olduğu evde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu bir genç ise kapıyı kırarak içeridekileri kurtarmaya çalıştı. Yangın olay yerine gelen ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, evden çıkartılan babaanne ve 2 torunu hastaneye sevk edildi. Ancak yangın esnasında dumandan etkilenen 1 yaşındaki Sudenaz G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babaanne Ümran G. ve 3 yaşındaki Yunus E.G.'nin ise tedavileri sürüyor.

Ailenin komşuları, yangın başladıktan sonra yardım çığlıkları duyduklarını ve üst katta oturan Suriye uyruklu kişinin kilitli kapıyı kırarak 3 yaşındaki Yunus E.G.'yi dışarı çıkarttığını dile getirdiler.

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