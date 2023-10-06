  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara’daki terör saldırısında sıcak gelişme
Gündem

Ankara’daki terör saldırısında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-10-06 11:02:00 -
Ankara’daki terör saldırısında sıcak gelişme

Başkent'te 1 Ekim’de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısı girişimi sonrası terör propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

1 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında sabah saatlerinde yaşanan terör saldırısı girişimiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1 Ekim 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde 6 Ekim 2023 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.”

Buket Aydın vurdu, gol oldu! Lezbiyen Ebrar’ın feleği şaşacak! Helal olsun sana
Buket Aydın vurdu, gol oldu! Lezbiyen Ebrar’ın feleği şaşacak! Helal olsun sana

Gündem

Buket Aydın vurdu, gol oldu! Lezbiyen Ebrar’ın feleği şaşacak! Helal olsun sana
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler
Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Gündem

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu
Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu

Medya

Buket Aydın'ın yeni işi belli oldu

Yetkililer izliyor ayyaş terörü can alıyor
Yetkililer izliyor ayyaş terörü can alıyor

Gündem

Yetkililer izliyor ayyaş terörü can alıyor

Murat Ülker Külliye’ye gitti, gördüklerini yazdı: Hayran oldum
Murat Ülker Külliye’ye gitti, gördüklerini yazdı: Hayran oldum

Aktüel

Murat Ülker Külliye’ye gitti, gördüklerini yazdı: Hayran oldum

BAE'liler çıldırdı! Türk devini satın alıyorlar, eğer satış gerçekleşirse ülkede yer yerinden oynayabilir
BAE'liler çıldırdı! Türk devini satın alıyorlar, eğer satış gerçekleşirse ülkede yer yerinden oynayabilir

Spor

BAE'liler çıldırdı! Türk devini satın alıyorlar, eğer satış gerçekleşirse ülkede yer yerinden oynayabilir

Müthiş haber az önce duyuruldu! Türkiye'ye 250 milyar dolar geldi
Müthiş haber az önce duyuruldu! Türkiye'ye 250 milyar dolar geldi

Ekonomi

Müthiş haber az önce duyuruldu! Türkiye'ye 250 milyar dolar geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23