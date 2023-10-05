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Gündem Ankara'daki terör saldırısına MİT'in karşılığı sert oldu! Suriye'de PKK'ya ait hedefler tek tek bombalandı
Gündem

Ankara'daki terör saldırısına MİT'in karşılığı sert oldu! Suriye'de PKK'ya ait hedefler tek tek bombalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 19:59:00 - 2023-10-05 20:08:36
Ankara'daki terör saldırısına MİT'in karşılığı sert oldu! Suriye'de PKK'ya ait hedefler tek tek bombalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın Ankara’da İçişleri Bakanlığına yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye’de PKK/YPG’ye ait bina ve tesisleri hedef aldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK’nın Ankara’da İçişleri Bakanlığına yönelik gerçekleştiren saldırının ardından, Suriye’de PKK/YPG’ye ait bina ve tesisleri hedef aldı.

Yönetici kadroları hedef alındı

 

Ankara saldırısının Suriye’de planlandığı ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye’ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye’de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerinin ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı.

Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG’nin silah ve mühimmat depoları, saldırı/sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı belirtildi. Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

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