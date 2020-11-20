Ankara'daki terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen C.B'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan C.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
C.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.