Ankara’daki operasyonla ortaya çıktı! Muhtarın yediği naneler “pes” dedirtti

Ankara'da bir muhtar hakkında ortaya atılan uyuşturucu iddiası emniyeti harekete geçirdi. Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir muhtarın uyuşturucu madde sattığı yönündeki ihbarı değerlendirerek teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli muhtar durdurularak aracında arama yapıldı. Aramada, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili muhtar gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Emniyet kaynakları, olayın tüm bağlantılarıyla aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.