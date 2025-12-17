  • İSTANBUL
Gündem Ankara’daki operasyonla ortaya çıktı! Muhtarın yediği naneler “pes” dedirtti
Gündem

Ankara’daki operasyonla ortaya çıktı! Muhtarın yediği naneler “pes” dedirtti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara’daki operasyonla ortaya çıktı! Muhtarın yediği naneler "pes" dedirtti

Ankara'da uyuşturucu sattığı iddia edilen bir muhtar, aracında satışa hazır uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da bir muhtar hakkında ortaya atılan uyuşturucu iddiası emniyeti harekete geçirdi. Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir muhtarın uyuşturucu madde sattığı yönündeki ihbarı değerlendirerek teknik ve fiziki takip başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından şüpheli muhtar durdurularak aracında arama yapıldı. Aramada, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili muhtar gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Emniyet kaynakları, olayın tüm bağlantılarıyla aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

