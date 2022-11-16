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Gündem Ankara'daki olayda yeni gelişme! 5 Afgan'ı katleden katilin Afganistan'a kaçtığı ortaya çıktı
Gündem

Ankara'daki olayda yeni gelişme! 5 Afgan'ı katleden katilin Afganistan'a kaçtığı ortaya çıktı

Ankara’ da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.’nin Afganistan'a kaçtığı belirlendi. Şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 15:23:00 -
Ankara'daki olayda yeni gelişme! 5 Afgan'ı katleden katilin Afganistan'a kaçtığı ortaya çıktı

Ankara’ da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.’ nin 9 kasımda yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Pakistan üzerinden Afganistan’ a gittiği belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktulleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde dün bulunan cesetlerin, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'ye ait olduğu belirlenmişti.

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Yorumlar

yorumm

Icisleri cok guzel calisiyor masallah 
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