Ankara'daki olayda yeni gelişme! 5 Afgan'ı katleden katilin Afganistan'a kaçtığı ortaya çıktı
Ankara’ da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.’nin Afganistan'a kaçtığı belirlendi. Şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Ankara’ da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.’ nin 9 kasımda yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
Pakistan üzerinden Afganistan’ a gittiği belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktulleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde dün bulunan cesetlerin, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'ye ait olduğu belirlenmişti.