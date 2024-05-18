Ankara’daki o gelişmeler sonrası Erdoğan bunu yapacak! O adımı atıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlar, siyasi isimleri hedef alan bir mafya soruşturması çerçevesinde yeni gelişmelerle dikkat çekiyor. Organize Suçlar Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, siyasi figürlerle ilişkilendirilmeye çalışılan mafya üyeleri üzerinden büyük bir skandal ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvendiği isimlerin suçlamalara maruz kalması dikkat çekici. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve suçlamaların arkasında uluslararası şebekelerin olabileceği iddialarının Türkiye'nin jeopolitik konumunu hedef alan daha geniş bir oyunun parçası olabileceğine işaret ettiğini belirten Star yazarı M. Yalçın Yılmaz, “Yeraltı çetelerinin ve polis müdürlerinin alet olduğu, FETÖ'nün sosyal medyada köpürttüğü kampanyalara ve kumpaslara karşı Erdoğan siyasette sağlam bir cephe kurmaya çalışıyor” diyor. İşte Yılmaz’ın o yazısı:

“Ankara emniyetinde olup bitenler henüz yeterince anlaşılamadı. Küresel mücadelede olup bitenler jeopolitik sıkışmanın yansıması olarak okunabilir.

Gürcistan parlamentosu yabancı ajan yasasını onayladı. Cumhurbaşkanı veto edecek ancak iktidar partisi vetoyu aşacak çoğunluğa sahip. Avrupa medyası Gürcistan'daki yasa değişikliğini Rusya'nın yaptırdığını iddia ediyor.

1 Ekim'de Avrupa medyası bir manşet atmıştı: "Slovakya'da seçimi Rusya yanlısı Robert Fico kazandı." Seçimden 8 ay sonra bugün Başbakan Robert Fico bir suikast girişimiyle ağır yaralandı.

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Ankara'da yaşananlar ise kısaca şöyle özetlenebilir. Bir mafya soruşturmasına iktidar aktörlerini dahil etmeye çalışan polis müdürlerinin yalnızca soruşturmanın salahiyeti bakımından açığa alındığını öğreniyoruz. Oysa iddia edilen bu suçun karşılığı gözaltı ve tutuklama olmalıydı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Bürosu bir mafya çetesini çökertiyor. Polis müdürü çetenin 2 numaralı ismine önemli siyasilerin ismini zikretmesini telkin ediyor. Gizli tanık kapsamında koruma güvencesi verilen çete üyesine verilen isimler, Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Ali İhsan Aslan gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenerek yıllarca çalıştığı isimler.

Ankara'da yaşananları demokratik siyasete darbe teşebbüsü olarak tanımlayabiliriz. Aylardır biliyoruz ki ülkemizi uyuşturucu ve mafya yapılarıyla etiketlemeye çalışan uluslararası şebekenin asıl amacı Erdoğan'ı küresel mücadelede zayıflatmak. Erdoğan'ın belini kırmak için onun en yakın siyasi müttefiki Bahçeli ve partisi MHP de hedefte.

Cumhur İttifakı'nı hedef alanlar bölgemizdeki savaşta Türkiye'nin iradesini zayıflatmak istiyorlar. ABD-Rusya mücadelesinde Ankara'nın aldığı pozisyon birçok istihbarat örgütünü Ankara'ya odakladı. FETÖ ve benzeri yapıların hepsi şu anda bu gerilimde taşeron olmaya talip.

Erdoğan gelişmelerin farkında ve siyasette milli cepheyi genişletiyor. Yeraltı çetelerinin ve polis müdürlerinin alet olduğu, FETÖ'nün sosyal medyada köpürttüğü kampanyalara ve kumpaslara karşı Erdoğan siyasette sağlam bir cephe kurmaya çalışıyor. Kimi liderler meselenin farkında ve pozisyonunu aldı. Kararını veremeyen liderler ise kendi kaderlerini tayin edecekler.”