Ankara’daki mobilya deposu yangını kontrol altına alındı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi’nde bulunan mobilya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Yangına çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekipler tarafından müdahale edildi. 2 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Depo kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.