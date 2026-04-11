SON DAKİKA
Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almışlardı! Çin devreye girdi, kritik silahı teslim etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alan Afrika ülkesi terör unsurlarına karşı kritik bir silahı tedarik etti. İşte detaylar...

Konvoyun kısa süre önce Mali yollarında görüntülendiği ve yeni teslim edilen Çin yapımı askeri ekipmanları taşıdığı belirtilirken, sevkiyatta yer alan bazı araçların YITIAN-L mobil hava savunma sistemiyle uyumlu olduğu ifade ediliyor. Bu teslimat, Pekin ile Mali’deki askeri yönetim arasındaki sınırlı savunma iş birliğinin son somut adımı olarak öne çıkıyor. İki ülke arasındaki iş birliği bugüne kadar ağırlıklı olarak Çin savunma ürünleri tedariki ve personel eğitimine dayanıyordu.

YITIAN-L, Çinli savunma devi NORINCO tarafından geliştirilen mobil bir kısa menzilli karadan havaya füze sistemi olarak biliniyor. Sistem, dünyanın birçok ordusunda kullanılan hafif taktik zırhlı araçlara benzetilen Dongfeng Mengshi askeri araç platformu üzerine inşa edildi. Kompakt yapısı sayesinde YITIAN-L; büyük hava savunma bataryalarının pratik olmadığı sahalarda, manevra birlikleri ve sabit tesisler için hızlı reaksiyonlu yakın hava savunması sağlamayı hedefliyor.

Araç tavanında hedef tespit radar anteni ile birlikte dört adet TY-90 füze lançeri bulunuyor. TY-90 füzesi başlangıçta kısa menzilli havadan havaya füze olarak geliştirilmiş, daha sonra kara konuşlu hava savunma görevlerine uyarlanmıştı. Açıklanan teknik verilere göre TY-90: 500 metre ila 6 kilometre menzilde hedef angaje olabiliyor, 15 metre ile 4 kilometre irtifa arasındaki hedefleri vurabiliyor. Bu özellikler sistemi; helikopterler, insansız hava araçları ve cephe hattına yakın faaliyet gösteren savaş uçakları gibi alçak irtifa tehditlerine karşı optimize edilmiş kısa menzilli hava savunma kategorisine yerleştiriyor.

Mali gibi askeri operasyonların geniş, zorlu arazi şartlarında ve yerleşim alanlarında yürütüldüğü ülkeler için bu tür mobil platformlar, geniş alan korumasından ziyade esnek ve bölgesel hava savunması sağlıyor. NORINCO daha önce YITIAN sisteminin özellikle: Zorlu arazi koşullarında, Yoğun şehir ortamlarında, Yüksek hareket kabiliyeti ve hızlı reaksiyon gerektiren operasyonlarda etkili olduğunu açıklamıştı.

Sistemin dikkat çeken bir diğer özelliği ise yalnızca iki personel tarafından işletilebilmesi. Dijital arayüz ve joystick tabanlı kontrol sistemi sayesinde eğitim sürecinin kolaylaştırılması ve muharebe baskısı altında kullanımın basitleştirilmesi hedefleniyor. YITIAN-L’nin Mali envanterine girmesi, Bamako yönetiminin ülke genelinde ve daha geniş Sahel bölgesinde devam eden güvenlik sorunları karşısında silahlı kuvvetlerini Çin menşeli sistemlerle modernize etmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor. Özellikle düşük maliyetli drone’ların ve diğer alçak irtifa hava tehditlerinin modern çatışmalarda yaygınlaşması, bu tür hava savunma unsurlarını Afrika dahil birçok bölge için giderek daha kritik hale getiriyor. Kaynak: M5, Defence Blog

