Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almışlardı! Çin devreye girdi, kritik silahı teslim etti

Sistemin dikkat çeken bir diğer özelliği ise yalnızca iki personel tarafından işletilebilmesi. Dijital arayüz ve joystick tabanlı kontrol sistemi sayesinde eğitim sürecinin kolaylaştırılması ve muharebe baskısı altında kullanımın basitleştirilmesi hedefleniyor. YITIAN-L’nin Mali envanterine girmesi, Bamako yönetiminin ülke genelinde ve daha geniş Sahel bölgesinde devam eden güvenlik sorunları karşısında silahlı kuvvetlerini Çin menşeli sistemlerle modernize etmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor. Özellikle düşük maliyetli drone’ların ve diğer alçak irtifa hava tehditlerinin modern çatışmalarda yaygınlaşması, bu tür hava savunma unsurlarını Afrika dahil birçok bölge için giderek daha kritik hale getiriyor. Kaynak: M5, Defence Blog