SON DAKİKA
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor

Amerikan Kalp Dergisi (JAHA)'da yayımlanan araştırma sonuçları çok şaşırtacak seviyede okuyuculara aktarıldı...

Foto - Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor

Prof. Dr. Güner Sönmez, Amerikan Kalp Dergisi (JAHA)'da kaygı düzeyi ile ilgili yayımlanan bir araştırmayla ilgili bilgiler paylaştı.

Foto - Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor

Prof. Dr. Güner Sönmez, JAHA'da kaygı düzeyi ile ilgili yayımlanan bir araştırmayla ilgili bilgiler paylaşarak kaygının sebep olduğu hastalıkları anlattı. Sönmez, araştırma sonuçlarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Foto - Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor

"Kişinin endişe düzeyi arttıkça kalp hastalıkları, inme, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet gibi riskleri artıyor.

Foto - Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor

Samuel Smiles’ın dediği gibi; Kaygı yarının faresinin bugünün peynirini yemesidir. Sürekli stres ve endişe bağışıklık sisteminizi zayıflatır.

Foto - Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor

Mide ülseri, fibromiyalji, ülseratif kolit gibi birçok hastalığı tetikler. Ayrıca grip, herpes, zona, uçuk gibi virüslerle mücadelesini zorlaştırır.

Foto - Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor

Duvarı nem, insanı gam yıkar diye boşuna söylememiş atalarımız. Bu devirde kaygısız olmayı becerebilmek imkansıza yakın ama biraz stres kontrolü yapmakta fayda var.

Foto - Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor

Doğada vakit geçirmek, egzersiz, derin solunum egzersizleri, meditasyon, iyi sosyal ilişkiler yardımcı olabilir. Ama bunlar yetmiyorsa profesyonel destek almak gerekir."

Yorumlar

Fahri

Ne olacaktı ya müslümanları 1942 yılında moderinize ederek yaşam standartlarına kavuşturan batılı zihniyet sayesin de dezenformasyon uğradık
