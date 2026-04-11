Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor
Amerikan Kalp Dergisi (JAHA)'da yayımlanan araştırma sonuçları çok şaşırtacak seviyede okuyuculara aktarıldı...
Prof. Dr. Güner Sönmez, JAHA'da kaygı düzeyi ile ilgili yayımlanan bir araştırmayla ilgili bilgiler paylaşarak kaygının sebep olduğu hastalıkları anlattı. Sönmez, araştırma sonuçlarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"Kişinin endişe düzeyi arttıkça kalp hastalıkları, inme, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet gibi riskleri artıyor.
Samuel Smiles’ın dediği gibi; Kaygı yarının faresinin bugünün peynirini yemesidir. Sürekli stres ve endişe bağışıklık sisteminizi zayıflatır.
Mide ülseri, fibromiyalji, ülseratif kolit gibi birçok hastalığı tetikler. Ayrıca grip, herpes, zona, uçuk gibi virüslerle mücadelesini zorlaştırır.
Duvarı nem, insanı gam yıkar diye boşuna söylememiş atalarımız. Bu devirde kaygısız olmayı becerebilmek imkansıza yakın ama biraz stres kontrolü yapmakta fayda var.
Doğada vakit geçirmek, egzersiz, derin solunum egzersizleri, meditasyon, iyi sosyal ilişkiler yardımcı olabilir. Ama bunlar yetmiyorsa profesyonel destek almak gerekir."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23