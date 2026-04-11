İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!'
Siyaset

İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!'

İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!'

İsmail Saymaz, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı sert sözlerle eleştirdi.

İsmail Saymaz, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı sert sözlerle eleştirdi.

Saymaz, Yalım’ın kişisel ilişkilerini kullanarak belediye kadrolarında tasarrufta bulunmasının hem hukuki hem de etik açıdan kabul edilemez olduğunu belirterek, belediyelerdeki liyakatsizlik ve denetim eksikliğine dikkat çekti.

Açıklamalarında Bornova Belediyesi’ni de gündeme getiren Saymaz, liyakatsiz atamalar ve denetimsizlik sorununa işaret etti. Kamu görevlerinin kişisel ilişkiler üzerinden şekillendirilmesinin ciddi bir yönetim zaafı olduğunu vurgulayan Saymaz, söz konusu durumun yalnızca bireysel değil, kurumsal bir sorumluluk doğurduğunu belirtti.

Saymaz, Yalım’ın özel ilişkisi üzerinden bir kişiyi önce kendi belediyesinde, ardından Bornova Belediyesi’nde görevlendirdiğini belirterek, bu sürecin hem suç hem de “siyasi ahlaksızlık” olduğunu söyledi. Ayrıca Bornova Belediyesi yönetiminin de bu süreçte gerekli denetimi yapmadığını kaydetti.

 

Devamsızlık tespit edilmesine rağmen ilgili personel hakkında işlem yapılmadığını belirten Saymaz, denetim mekanizmalarının işletilmemesini “büyük bir yönetsel hata” olarak nitelendirdi.

Bornova Belediyesine yönelik başlatılan soruşturmada şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında Özkan Yalım'ın sevgilisi olduğunu söyleyen ve Bornova Belediyesi'nde 'Bankamatik memuru' olduğu tespit edilen Aslıhan Aksoy, "Uşak Belediyesinde çalışıyordum. Burada belediye başkanı ile aramdaki ilişkiden dolayı basın üzerimize gelince işten ayrıldım. Bunun üzerine Yalım, Bornova Belediye Başkanından yardım istedi. Daha sonra 2025 yılı Eylül ayında işe başladım. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile yüz yüze ya da telefonla görüşmedim. Bütün bağlantıları sağlayan kişi Özkan Yalım'dır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'de "satışlar" ifşalar başladı: Kadınlara Mal muamelesi yapan utanmaz başkanlar

Çuvaldız

Çok ahlaklı adam, yüzlerce yüz kızartıcı suçtan bula bula neyi bulmuş? Bu arada Ekonun karısını danışmanı yaptıpını da hala görememişken...

Gundi

Artık bir tane de "Şehvetiye Partisi" kitabı yazar her halde?!
