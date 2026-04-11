Parmak izi ve fotoğraf zorunlu oldu! Ama bu hizmet yüzünden vatandaşlar beklemeye maruz kalıyor! Yanlış tasarlanan gökdelen ülkenin başına bela oldu: Şehri yakıyor, lüks araçlar bile eriyor Her şey 11 saat içinde oldu: 99 İHA düşürüldü İşte bu hiç hesapta yoktu! O ülkenin flaş teklifi gelir mi? Harekete geçtiler... Orada üretiliyor: 40 il için samuray arısı! Kahverengi kokarca doğal 'baş düşmanı'yla vurulacak Şanlıurfa'da kurtuluş coşkusu: Rabia meydanında büyük katılım... Bloomberg o ülkenin flaş teklifini duyurdu: Size yüzde 40 indirimli doğalgaz verelim Flaş sonuç çok şaşırtacak: Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor Fruktoz faktörüne dikkat: Ananas fazla tüketildiğinde zararlı olur mu?
Fruktoz faktörüne dikkat: Ananas fazla tüketildiğinde zararlı olur mu?
Ananas fazla tüketildiğinde zararlı olur mu sorusunun cevabını mutlaka hayatımızda artılarıyla eksileriyle iyi değerlendirmek lazım.

Tropikal esintisiyle gönülleri fetheden ananas, sunduğu vitaminlerin yanı sıra yüksek şeker oranı ve asidik yapısıyla gizli riskler barındırıyor. Uzmanlar, bu egzotik lezzetin faydalarından yararlanırken porsiyon kontrolünün hayati önem taşıdığı konusunda uyarıyor.

Ferahlatıcı lezzeti ve egzotik duruşuyla çoğumuzun gözdesi olan ananas, tropikal meyveler denince akla gelen ilk seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

Özellikle yazın serinlemek adına tercih edilen bu meyve, sağlıklı beslenme programlarının da vazgeçilmezleri arasında. Vitamin deposu olmasıyla bilinen ananasın, aynı zamanda sindirim sistemini rahatlattığı da sıkça dile getiriliyor.

Ananasın barındırdığı şeker miktarı ise dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta. Her ne kadar doğal bir meyve olsa da bünyesinde önemli ölçüde fruktoz bulunduruyor. Bu nedenle porsiyon miktarına dikkat edilmediği takdirde, bilincinde olmadan yüksek oranda şeker alımı gerçekleşebilir.

Dolayısıyla şeker alımını sınırlandıranlar veya diyabet riski taşıyan bireyler için bu konu, göz ardı edilmemesi gereken kritik bir ayrıntıdır.

Ananasın asidik yapısı da göz ardı edilmemelidir. Mide hassasiyeti bulunan bireylerde, tüketim miktarı aşırıya kaçtığında mide yanması veya huzursuzluk hissi tetiklenebilir.

Özellikle aç karnına tüketildiğinde bu etkiler daha da hissedilebilir. hale gelebilir. Bu yüzden mide problemi yaşayanların dikkatli olması iyi bir fikir olabilir. Alerjik reaksiyon ihtimali de yüksek... Her ne kadar nadir görülse de bazı kişilerde ananas tüketimi sonrası kaşıntı, kızarıklık ya da hafif şişlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Şayet ananası ilk defa yiyecekseniz veya bünyenizin göstereceği reaksiyondan emin değilseniz, küçük miktarlarla başlamak her zaman en tedbirli yaklaşım olacaktır. Elbette bu sayılanlar, ananası beslenme düzeninizden tamamen çıkarmanız gerektiği manasına gelmiyor.

Ananas doğru miktarda tüketildiğinde oldukça faydalı bir meyve. Önemli olan tüketirken dengeyi korumak ve vücudunuzu dinlemek. Yani kısacası, ananası keyifle yemeye devam edin ama ölçüyü de elden bırakmayın.

Özkan Yalım'ın oteliyle ilgili mide bulandıran ayrıntı
Gündem

Özkan Yalım'ın oteliyle ilgili mide bulandıran ayrıntı

Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım'ın kayyım atana..
Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’
Gündem

Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’

Kiliselere karşı tek kelime edemeyen ezan düşmanları, Rıhtım’da yükselecek minarelerin korkusuyla ne yapacağını tutuşmuş durumda. Azgın azın..
100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit
Gündem

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber..
Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!
Sosyal Medya

Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen barışçıl protesto gösterileri, polisin sert müdahalesiyle bir kez daha ..
Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş
Gündem

Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş

TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Ersin Eroğlu’nun dosyaya yoğunlaşmasının ardındaki muamma ..
Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar
Dünya

Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Yalanı devlet politikası haline getiren ve Siyonist ortağı İsrail ile savaş açtığı İran’ın öz kaynaklarını gasp eden küresel zorba ABD, Hürm..
