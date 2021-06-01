Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgütün öğrenci yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanması (hijyen evleri) içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği belirtildi.