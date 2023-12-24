Ankara'daki Büyük Gazze yürüyüşünde "Kahrolsun İsrail ve kahrolsun PKK" sloganları!
Ankara'da yaklaşık 300 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen Büyük Gazze yürüyüşünde İsrail ve PKK'ya lanet edildi.
Ankara Sivil Toplum Platformu öncülüğünde yaklaşık 300 STK'nın katılımıyla düzenlenen Gazze yürüyüşü, AKM metro durağında başlatıp Tandoğan Meydanı'nda son buldu.
Yürüyüşte son iki gündür 12 askerimizi şehit eden PKK terör örgütüne de tepki gösterildi.
Ankaralılar, yürüyüş boyunca, "Kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail" sloganları attı.