Ankara'daki astsubay cinayetinde saadet zinciri çıktı
Ankara Çayyolu'nda geçtiğimiz ekim ayında işlenen bir cinayetin arkasından "saadet zinciri vurgunu" çıktı. Bir polis tarafından öldürülen astsubayın 200 kişiden yüksek kar vaadiyle 20 milyon lira aldığı ortaya çıktı.22 Kasım 2018 Perşembe 07:08
Ankara'da işlenen bir cinayetin arkasından özel harekat polislerin ve askerlerin para kaptırdığı 20 milyon liralık bir "saadet zinciri vurgunu" çıktı.
Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, yaklaşık 200 kişinin para kaptırdığı saadet zinciri, Özel Harekat polisi Bekir Körkem'in geçtiğimiz ekim ayında Astsubay Abdurrahman Kaplan'ı öldürmesiyle ortaya çıktı. Kaplan'ın üzerinde Körkem'e ait çok sayıda ve yüklü miktarda senet çıkınca soruşturma derinleştirildi.
Hesapları boşaltıp, cinayeti işledi
Sonuçta Körkem'in 200 silah arkadaşı ve askerden "yüksek kar payı" vaadiyle para topladığı, ancak kurduğu sistemin kısa sürede çöktüğü anlaşıldı. Körkem'in açtığı 3 markete haciz uygulanırken, cinayetten kısa süre önce boşalttığı hesaplarındaki 20 milyon lira ise hala aranıyor.
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