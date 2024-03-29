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Gündem Ankara’daki Aleviler seçim için kararını verdi
Gündem

Ankara’daki Aleviler seçim için kararını verdi

Yeniakit Publisher
2024-03-29 01:54:00 -
Ankara’daki Aleviler seçim için kararını verdi

Alevi Dedesi Kanaat Önderi Museyip Erdoğmuş, Ankara’daki tüm Alevi dedeleri adına konuşarak Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’u destekleyeceklerini bildirdi.

Erdoğmuş, katıldığı bir televizyon programında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara’daki tüm alevi dedeleri adına konuşan Erdoğmuş, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’a destek vereceklerini açıkladı.

“CHP 100 yıllık dostlarını DEM'e tercih etti”

Alevilerin neden CHP'yi desteklemeyeceklerini tek tek altını çizerek anlatan Erdoğmuş şöyle konuştu:

“Alevi demek, yol arkadaşı demektir. Alevilik dosttur, yarenliktir; canını düşünmeden yaren olmaktır. Koltuk düşünmeden Hacı Bektaş Veli'nin ordugahında, Atatürk'ün yolunda can vermektir. Biz, bugüne kadar inancımıza, törelerimize uygun olarak hiçbir karşılık beklemeden Atamızın partisi gördüğümüz CHP'ye yarenlik yaptık. Boyumuzun ne uzadığını ne de kısaldığını ancak biz yoldan dönmedik. İstedik ki, bizim dost gördüğümüz CHP, biz kapıdan çıkarken yüzümüze tükürmesin; istedik ki çocuklarımızın önünde bizi aşağılamasın; istedik ki, kültürümüzle, örfümüzle dalga geçmesin; istedik ki yolda bulduğu DEM’i 100 yıllık yoldaşına tercih etmesin. Belli ki çok şey istemişiz. Yolları açık, bahtları güzel olsun. Allah akıl, irfan, ihsan eylesin.

Biz kendi yolumuzda, Allah, Muhammed, Ali yolunda, pirimiz Hacı Bektaş yolunda ve Atatürk'ün yolunda devam edeceğiz. Muhammed'in ordugahına, Ali'nin ordusuna, Muhammed'in ocağına kim destek veriyorsa, biz de ona destek veriyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında kim Atatürk Cumhuriyet Kulesi yapıyorsa ona destek veriyoruz. Yıllardır Keçiören'de kim Alevilere kol kanat geriyorsa ona destek veriyoruz. Alnımız ak, başımız dik; Turgut Altınok diyoruz. Canımızı, malımızı Atadan yadigar başşehrimiz Ankara'mızı Turgut Altınok'a emanet ediyoruz.”
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