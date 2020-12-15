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Aktüel Ankara'da zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı
Aktüel

Ankara'da zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:39:41 -
Ankara'da zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara'da maddi imkansızlık içinde bulunan kadınlara zorla senet imzalatarak fuhuş yaptırdıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "İnsan ticareti ve fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek, yer temin etmek" suçları ile ilgili yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütü üyesi 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların, maddi imkansızlık içerisindeki kadınları yüksek meblağlarda senet imzalattırıp borçlandırarak, ödeme güçlüğü içine sokup, baskı ve cebir uygulayarak Ankara genelinde temin ettikleri adreslerde fuhuş yapmaya zorladıkları ve bu suretle kendilerine haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, ikamet ve iş yerleri ile fuhuş için temin ettikleri adreslerde polis baskınlarından kurtulmak amacıyla bina içerisi ve çevresine kameralar yerleştirdikleri belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda fuhşa zorlanan kadınlara ait olduğu tespit edilen çok sayıda senet ele geçirildi.

Zanlılarca fuhuş amaçlı dizayn edilen adreslerde bulunan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen de yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

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