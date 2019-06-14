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Ankara’da yeni fabrika yatırımı

Uluslararası hidroelektrik santral işletmecisi Energo-Pro Grubu, Ankara’da türbin, jeneratör ve hidroelektrik santral ekipmanı üretecek olan fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

14 Haziran 2019 Cuma 12:04
Ankara’da yeni fabrika yatırımı

Uluslararası hidroelektrik santral işletmecisi Energo-Pro Grubu, Ankara’da türbin, jeneratör ve hidroelektrik santral ekipmanı üretecek olan fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.



Uluslararası hidroelektrik santral işletmecisi Merkezi Prag’da bulunan Energo-Pro Grubu, Ankara’da türbin, jeneratör ve hidroelektrik santral ekipmanı üretecek olan fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen fabrikayı Grubun bünyesinde bulunan Litostroj Turkey şirketi işletecek. Yapılan bilgilendirmede; yapılan yatırımın tutarı ise 25 milyon euroyu bulurken, türbin ve jeneratör üretiminde en modern teknolojilerin kullanılacağı fabrikanın ana makineleri Çekya’dan geldi.



CEO Pavel Vana: "Türkiye özel sektörü yüksek seviyede rekabetçi ve dinamik"


Açılışta konuşma yapan Energo-Pro Grubu‘nun CEO’su Pavel Vana, "Bu yatırımla Türkiye’ye Orta Avrupa’nın türbin imalatı alanındaki geleneksel teknik uzmanlığını getiriyoruz" dedi.


Çekya’nın hidrolik türbin üretiminde yüzyıldan uzun geçmişine dikkat çeken Vana; uygun koşullar sunarak ülkeye uzmanlaşmış üretim teknolojileri getirmeyi amaçladıklarını ekledi. Türkiye iç piyasası kesintisiz olarak güçlü bir büyüme gösterdiğini vurgulayan Vana, "Türkiye özel sektörü yüksek seviyede rekabetçi ve dinamik. Ülke, sadece taşımacılık ve telekomünikasyon alanlarında değil, aynı zamanda enerji sektöründe de gelişmiş altyapısı ile gurur duyabilir".


Energo-Pro Türkiye Genel Müdürü Celal Kozumali de konuşmasında: "Ankara fabrikasının güncel olarak 53 çalışanı var ve Energo-Pro Grubu tarafından inşa edilen Karakurt Barajı ve HES Projesi için ilk sipariş üzerinde çalışılmaya başlandı. Bu sipariş çerçevesinde 44 MW gücünde iki adet Francis türbini ve 11,5 MW gücünde bir türbin üretiliyor. Türbin ve jeneratörler Litostroj Engineering şirketi tarafından tasarlandı; projeyle ilgili hesaplamalar ve dokümantasyonu ise Blanskolu mühendisler hazırladı" şeklinde konuştu.



Fabrika inşaatına 2017 Temmuz ayında başlandı. Ankara’nın merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki AS02 sanayi bölgesinde bulunuyor. Fabrikanın üç imalat holü var, alanın toplam yüzölçümü 32 bin metrekare üzerinde. Makine operatörleri ve türbin teknisyenlerinin eğitimi, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’daki Litostroj Power şirketinde gerçekleştirildi. Jeneratör imalatından sorumlu personel, daha sonra Energo-Pro’nun Gürcistan’daki hidroelektrik santrallerinde kullanılan jeneratörlerin rekonstrüksiyonu esnasında eğitim ve pratik gördü.



Grup Türkiye’deki faaliyetlerini arttırıyor


Energo-Pro, yeni fabrikası ile Türkiye’deki faaliyetlerini de güçlendireceği bildirilirken, Grubun odak noktası, yeni hidroelektrik santrallerin inşası olacağı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:04
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