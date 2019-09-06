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Ankara’da yeni alt geçitler geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı üzerinde 3 alt geçidin yapımına başladı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:51
Ankara’da yeni alt geçitler geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı üzerinde 3 alt geçidin yapımına başladı.


Başkent’in önemli noktalarında trafiği rahatlatmak için 5 kavşakta alt geçit ve alternatif yol çalışmaları için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı üzerinde de 3 alt geçidin yapım çalışmalarına başladı. Eskişehir yolu üzerindeki kavşak yapım çalışmaları kapsamında Konutkent Mahallesi ile Yaşamkent Mahallesi girişi kavşağında birer alt geçit, Başkent Üniversitesi önündeki giriş kapısı sonrasında bir U dönüş alt geçidi inşa ediliyor.Büyükşehir Belediyesi, bu bölgede yapımına başladığı üç alt geçit sayesinde Ankara-Eskişehir istikametindeki trafik akışını rahatlatmayı amaçlıyor.


Eskişehir yolu üzerindeki alt geçit çalışmalarının ulaşımı aksatmaması için ulaşım ise alternatif yollardan sağlanıyor. Eskişehir yoluna alternatif güzergah şöyle;


"Başkentliler, alt yapım çalışmaları süresince Eskişehir yolu istikametinden Ankara istikametine gelirken Yaşamkent ışıklarına 400 metre kala sağa dönüş verilerek, trafik alternatif güzergaha aktarılıyor. Eskişehir yolundan (Dumlupınar Bulvarı) başlayan alternatif ulaşım güzergahı; 3250. Cadde’den başlayarak 3222, 3035, 2945 ile 2629. caddelerden geçtikten sonra Dumlupınar Bulvarı’na geçiş verilerek, araç trafiği normal seyrine dönüyor. Ankara’dan Eskişehir istikameti için alternatif yol güzergahı için ise ulaşım Eskişehir yolundan Ankara istikameti için sağlanan güzergahın tersten takip edilerek, Eskişehir yolu istikametine bağlanması şeklinde gerçekleşiyor."


Dumlupınar Bulvarı üzerine 3 alt geçit projesini kısa sürede bitirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bulvarı’na katlı kavşak ile Etimesgut İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar projeleri ile de Başkent trafiğini rahatlatacak.


Başkent genelinde asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarını da hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletme ve otoyol bağlantı çalışmalarına da başladı. Her biri yaklaşık 500’er metre olan 4 otoyol bağlantı kolunun yanı sıra ana güzergahlarda toplamda bin 200 metre yol genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 bin 200 metre uzunluğunda imalat yaparak bu yolların asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Karapürçek, Beşikkaya, Doğantepe, Hüseyin Gazi, Gicik, Tatlar ve Peçenek mahallelerine otoban bağlantısı sağlanmış olacak. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya Yaşamkent Mahallesi 3035. Cadde’de asfalt öncesi mekanik serim çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:51
  1. doğa

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