Ankara'da yarın okullar tatil mi? 3 Mart 2022 Perşembe okullar Tatil mi? Ankara Valiliği son dakika kararı bekleniyor!

Meteorolojinin son dava durumu tahminlerine ilişkin yaptığı açıklamalarda 2 Mart ve 3 Mart’ta Aralarında Ankara’nın da olduğu Balıkesir, Denizli, Isparta, Kırıkkale, Eskişehir, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kayseri, Konya, Bolu, Van, Erzurum, Hakkari’de yoğun kar yağışının beklendiği vurgulandı. Yağan kar sonrası ise okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki Ankara’da 3 Mart tarihinde okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

Meteoroloji’nin yaptığı açıklamalar çerçevesinde Ankara’da yarın da kar yağışı etkili olacak. Hal böyle olunca da Ankara’daki öğrenci ve veliler 3 Mart Perşembe tarihinde okulların tatil olup olmayacağını sorgular oldu.

Ankara’da 3 Mart tarihinde okullar tatil mi?

Ankara’daa beklenen yoğun kar yağışından dolayı 3 Mart Perşembe tarihinde okullarda tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Lakin konuya ilişkin Ankara Valiliği henüz açıklama yapmadı. Meteoroloji sitesinde yer alan uyarıya göre kar yağışı Ankara’nın güney ve doğusu, Kırıkkale, Kırşehir’in kuzeyi, Çankırı’nın güneyi ve Çorum çevrelerinde çok kuvvetli olacak.