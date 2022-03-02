Ankara'da yarın okullar tatil mi? 3 Mart 2022 Perşembe okullar Tatil mi? Ankara Valiliği son dakika kararı bekleniyor!
Meteoroloji günlerdir Ankara için kar yağış uyarısında bulunuyordu. Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası gözler Valilikten gelecek Ankara’da yarın okul tatili açıklamasına çevrildi. Peki, Ankara'da bugün okullar tatil edildi mi, Valilik tarafından kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, 3 Mart 2022 Ankara'da yarım okul var mı, tatil olacak mı sorusunun cevabı...
Meteorolojinin son dava durumu tahminlerine ilişkin yaptığı açıklamalarda 2 Mart ve 3 Mart’ta Aralarında Ankara’nın da olduğu Balıkesir, Denizli, Isparta, Kırıkkale, Eskişehir, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kayseri, Konya, Bolu, Van, Erzurum, Hakkari’de yoğun kar yağışının beklendiği vurgulandı. Yağan kar sonrası ise okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki Ankara’da 3 Mart tarihinde okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...
Meteoroloji’nin yaptığı açıklamalar çerçevesinde Ankara’da yarın da kar yağışı etkili olacak. Hal böyle olunca da Ankara’daki öğrenci ve veliler 3 Mart Perşembe tarihinde okulların tatil olup olmayacağını sorgular oldu.
Ankara’da 3 Mart tarihinde okullar tatil mi?
Ankara’daa beklenen yoğun kar yağışından dolayı 3 Mart Perşembe tarihinde okullarda tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Lakin konuya ilişkin Ankara Valiliği henüz açıklama yapmadı. Meteoroloji sitesinde yer alan uyarıya göre kar yağışı Ankara’nın güney ve doğusu, Kırıkkale, Kırşehir’in kuzeyi, Çankırı’nın güneyi ve Çorum çevrelerinde çok kuvvetli olacak.