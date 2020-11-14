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Gündem Ankara'da vahşet! Kavga eden ikizlerden biri öldü
Gündem

Ankara'da vahşet! Kavga eden ikizlerden biri öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ikiz çocuklar ve başka bir çocuk arasında çıkan kavgada bir çocuk öldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:21:00 -
Ankara'da vahşet! Kavga eden ikizlerden biri öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Umut Mahallesi Sembol Caddesi'nde 13 yaşındaki ikiz kardeşler E.D. ve A.D, evlerinde aynı yaştaki arkadaşları E.Ö. ile buluştu.

Üç arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, evde bulunan çekiçle E.D. ve A.D.'yi yaraladı.

Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye bir süre eve giremedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı kırıldı.

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Eve giren sağlık ekipleri, A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.D'nin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli E.Ö, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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