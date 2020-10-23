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Aktüel Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Aktüel

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:16:43 -
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otomobille uyuşturucu satıldığı istihbaratına ulaştı.

Şüpheli iki otomobili takibe alan ekipler, operasyon düzenledi.

Araçlarda bulunan S.S, S.Y, M.D. ve A.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, araç ve evlerinde 250 gram eroin, 3 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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