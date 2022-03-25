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Gündem Ankara'da ulaşım esnafına destek çağrısı
Gündem

Ankara'da ulaşım esnafına destek çağrısı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sayın Mansur Yavaş'ı Meclisi olağanüstü toplamaya davet ediyoruz, ulaşım esnafına yolcu başına 2 TL fazla destek verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 19:40:00 -
Ankara'da ulaşım esnafına destek çağrısı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yazılı açıklamasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde özel halk otobüslerine verilen gelir desteğinin tüm Türkiye'de yüzde 50 arttırılarak aylık 1995 TL'ye çıkarılmasını sağladıklarını bildirdi.

Esnafın üzerindeki yükün azaltılması ve dünyadaki akaryakıt fiyat artışlarından minimum oranda etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya, gerekli desteği sağlamaya her zaman hazır olduklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"20 yıldır görüldüğü üzere hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, hükümetimizin daimi önceliğidir. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesine de çağrı yapıyoruz. Sayın Mansur Yavaş'ı Meclisi olağanüstü toplamaya davet ediyoruz, ulaşım esnafına yolcu başına 2 TL fazla destek verilmesini talep ediyoruz. Gelin ulaşım meselesini zamla değil, ortak akılla, iş birliği ile çözelim. Zammı geri çekin, ulaşım esnafını sübvanse edelim. Zamdan yana değil esnaftan, halktan yana olun."

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