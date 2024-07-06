Ankara'da uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi, Erdoğan-Esed görüşmesi için net konuştu! Bakın ne zaman olacak
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in görüşmesi gündeme geldiğinde ortalığın karıştığını belirterek, "Türkiye ve Suriye’de organize gruplar harekete geçiriliyor. Amaç Erdoğan- Esed görüşmesini engellemek, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini önlemek" diye yazdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in görüşmesi gündeme geldiğinde ortalığın karıştığını belirterek, "Türkiye ve Suriye’de organize gruplar harekete geçiriliyor. Amaç Erdoğan- Esed görüşmesini engellemek, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini önlemek" diye yazdı.
İki liderin Astana'da görüşmesi ihtimalinin gerçekleşmediğini kaydeden Selvi, "Güvenilir kaynaklar çok kısa bir sürede görüşülmesini öngörmüyorlar. ‘Erdoğan-Esed görüşmesi biraz zaman alacak’ diyorlar. Kısa vadede bir görüşme beklemiyorlar" ifadelerini kullandı.
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