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Gündem Ankara'da 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'
Gündem

Ankara'da 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'

Yeniakit Publisher
2023-11-11 07:02:00 -
Ankara'da 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 'Türkiye’nin Huzuru Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirterek, "Kara Vatan, Mavi Vatan, Siber Vatan hiç fark etmiyor; ülkemizin ve milletimizin geleceğine kasteden suç ve suçlulara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya, Ankara’da 'Türkiye’nin Huzuru Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Başkent'imizde 'Türkiye’nin Huzuru Toplantımızı' gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, her bir şehrimizin, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olması için canla başla çalışıyoruz. Kara Vatan, Mavi Vatan, Siber Vatan hiç fark etmiyor; ülkemizin ve milletimizin geleceğine kasteden suç ve suçlulara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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