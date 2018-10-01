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Ankara'da 'Türk Gözünden Hindistan' sergisi açıldı

Fotoğraf Sanat Kurumu sanatçılarının eserlerinden oluşan 'Türk Gözünden Hindistan' sergisi hayranlarıyla buluştu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
Ankara'da 'Türk Gözünden Hindistan' sergisi açıldı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki sergi Hintlilerin geleneksel mum yakma seremonisiyle başladı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf sergisiyle Hindistan'ı Türklerin gözünden göstermek istediklerini söyledi.

Büyükelçi Bhattacharyya, sergi sayesinde Türkiye ve Hindistan arasında ne kadar çok ortak noktanın olduğunun görüleceğini belirtti, iki ülke arasında kültür köprüsü kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sergide fotoğrafları bulunan sanatçılar Dr. Necdet Şükrü Altun, İlker Şahin, Hüseyin Sarı ve Ziya Volkan Çolak da ziyaretçilere eserlerini tanıttı.

"Türk Gözüyle Hindistan" sergisi hafta sonuna kadar açık kalacak.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
  1. Ankara
  2. Hindistan

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