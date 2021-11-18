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Gündem Ankara’da trafik çilesi
Gündem

Ankara’da trafik çilesi

Ankara’da ulaşımda yaşanan sıkıntıların daha da artması Ankaralı vatandaşların tepkisine yol açtı. Ankaralı vatandaşlar yakıt ve zaman kaybı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Mansur Yavaş’a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 10:40:00 - 2021-11-18 10:55:38

Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde  vatandaşlarla görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan Ankara trafiğini yerinde inceledi.Ankara Belediyesinin trafiğin çözümü için hiçbir çaba içerisinde olmadığını belirten Burhan,  Ankara’da yeni yollar açmanın trafiği  rahatlamayacağını söyleyen Başkan Yavaş’a  da tepki gösterdi. “Başkan Yavaş yeni yol açarak trafik sorunu çözülemez demişti. Peki nasıl çözülecek. Ankaralının canı burnunda. Evine ulaşamıyor, işine gidemiyor. Mansur bey mazeret üretiyor. Herşey daha güzel olacak demişlerdi ama daha kötü oldu” diye konuştu.

Ankaralı vatandaşlar Ankara trafik noktasında   İstanbuldan bile kötü oldu. Evimize saatlerce gidemiyoruz. Çok mazot yakıyoruz. Vaktimizin çoğu trafikte geçiyor gibi eleştirilerde bulundular.

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