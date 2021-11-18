Ankara’da trafik çilesi

Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde vatandaşlarla görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan Ankara trafiğini yerinde inceledi.Ankara Belediyesinin trafiğin çözümü için hiçbir çaba içerisinde olmadığını belirten Burhan, Ankara’da yeni yollar açmanın trafiği rahatlamayacağını söyleyen Başkan Yavaş’a da tepki gösterdi. “Başkan Yavaş yeni yol açarak trafik sorunu çözülemez demişti. Peki nasıl çözülecek. Ankaralının canı burnunda. Evine ulaşamıyor, işine gidemiyor. Mansur bey mazeret üretiyor. Herşey daha güzel olacak demişlerdi ama daha kötü oldu” diye konuştu.

Ankaralı vatandaşlar Ankara trafik noktasında İstanbuldan bile kötü oldu. Evimize saatlerce gidemiyoruz. Çok mazot yakıyoruz. Vaktimizin çoğu trafikte geçiyor gibi eleştirilerde bulundular.