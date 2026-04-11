Ankara'da Trabzon fırtınası esti! "Taşacak Bu Deniz" ekibi Başkentte hayranlarıyla buluştu!

Ankara’da düzenlenen Trabzon Günleri, Karadeniz’in kültürel zenginliğini Başkente taşırken "Taşacak Bu Deniz" dizisinin sevilen oyuncularının katılımıyla renkli sahnelere ev sahipliği yaptı. Karadeniz kültürünün tanıtıldığı dev organizasyonda dizi oyuncuları, kurulan imza günleri ve söyleşi kürsülerinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliği, ‘Taşacak Bu Deniz' dizisinin oyuncularını ağırladı. Etkinlik kapsamında Başkente gelen oyuncular, hayranlarıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen Trabzon Günleri etkinliği, Karadeniz kültürünü tanıtmanın yanı sıra sanat dünyasından isimleri de bir araya getiriyor. Etkinliğe katılan ‘Taşacak Bu Deniz' dizisinde yer alan oyuncular, imza günü ve söyleşi programlarında vatandaşlarla buluştu.

"Bana ‘evimizin kızı' lakabını taktılar"

Etkinliğe katılan oyunculardan Ava Yaman, Karadenizlilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karadeniz bence adeta bir cennet. İsviçre ya da İskoçya'yı görmek isteyenlerin Karadeniz'e de uğraması gerektiğini düşünüyorum. Bana ‘evimizin kızı' lakabını taktılar, buna layık olmaya çalışıyorum" dedi.

"Oyunculuğum ve sesimle anılmak isterim"

Sosyal medyada yapılan yorumlara da değinen Yaman, "Paylaşımlarımda kıyafetlerim ya da fotoğraflarım hakkında yorumlar yapılıyor. Ben ise oyunculuğum ve sesimle anılmak isterim. Özgürlük var deniyor. Bu da benim özgürlüğüm değil mi" ifadelerini kullandı.

"Olduğum kişi olarak nefret edilmeyi tercih ederim"

Genç oyuncu, sözlerini Kurt Cobain'den duyduğu bir sözle tamamlayarak, "Olmadığım biri olarak sevilmektense, olduğum kişi olarak nefret edilmeyi tercih ederim. Sektörde yeniyim, öğreniyorum ama çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

