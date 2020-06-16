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Aktüel

Ankara'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:41:56 -
Ankara'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Zeki E. (22) yönetimindeki 38 DE 132 plakalı otomobil, Ankara çevre yolu Gölbaşı istikametinde güvenlik şeridinde park halindeki Hasan U. idaresindeki 33 KLT 99 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Zeki E, itfaiye ekiplerince ayırıcı ve kesici aletler kullanılarak araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Zeki E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan Hasan U. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay yerine gelen ailesi, Zeki E'nin ölüm haberini öğrenince sinir krizi geçirdi.

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