Ankara'da TIR dehşeti! 'Öksürdükten sonra...'

Y.K. idaresindeki 14 EJ 001 plakalı tır, Ayaş yol ayrımı mevkisinde M.Y. yönetimindeki 01 VD 027 plakalı otomobile çarptı.



Kazanın ardından durmayan tırın sürücüsü aynı yöndeki 8 otomobile daha çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Yol üzerinde devriye görevinde bulunan motosikletli trafik polisi, kazayı görerek müdahale etti.

Sürücülerin kazaya karışan tırın kaçtığını ifade etmesi üzerine trafik polisi yaklaşık 4 kilometre sonra tırı durdurdu. Kazada yaralanan 4 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlarda ise maddi hasar oluştu. Yakalanan tırın sürücüsünün polise verdiği ifadesinde "Öksürdükten sonra gözünün karardığını ve kazayı hatırlamadığını" söylediği öğrenildi.