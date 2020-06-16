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Aktüel

Ankara’da telefon dolandırıcıları desibelmetrik frekans mukayesesi ile yakalandı

Ankara’da ‘adınız FETÖ soruşturmasına karıştı’ yalanıyla dolandırıcılık yapan ve mağdurlar ile aralarında “Ayasofya” ile “Fetih1453” şifrelerini belirleyerek güven veren telefon dolandırıcıları, desibelmetrik frekans mukayesesi ile tespit edilerek çökertildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:09:59 -
Ankara’da telefon dolandırıcıları desibelmetrik frekans mukayesesi ile yakalandı

Ankara’da ‘adınız FETÖ soruşturmasına karıştı’ yalanıyla dolandırıcılık yapan ve mağdurlar ile aralarında “Ayasofya” ile “Fetih1453” şifrelerini belirleyerek güven veren telefon dolandırıcıları, desibelmetrik frekans mukayesesi ile tespit edilerek çökertildi.


Telefon dolandırıcıları tarafından sık kullanılan ‘adınız FETÖ soruşturmasına karıştı’ yalanıyla mağdurları dolandıran çete, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan “Parola Ayasofya” operasyonuyla çökertildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ihbarı üzerine yaptığı çalışmada, telefon dolandırıcılığı çetesinin izini sürdü. Yapılan incelemede, çete üyelerinin kendilerine polis süsü verdiklerini ve seçtikleri kurbanları telefonla arayarak isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığını belirttiklerini tespit eden ekipler, şüphelilerin telefonlarını dinlemeye aldı.



Şüpheliler ses kriminolojisi teknikleri ile tespit edildi


Yapılan telefon dinlemeleri sonucunda, desibelmetrik frekans mukayesesi yapılan şüphelilerin H.C., A.A. ve İ.B. oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, bir vatandaşı dolandırmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Ekipler tarafından genişletilen soruşturma sonucunda, şüphelilerin çağrı merkezine benzeyen bir oda kurdukları ve mağdurlar ile telefon görüşmelerini bu ikna odalarında yaptıkları ve şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşların güvenini kazanmak için ’Ayasofya’ parolasını kullandıkları saptandı. Şüphelilerin kendi aralarında işaretleşmek için ise ’Fetih1453’ parolasını kullandıkları öğrenildi.

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