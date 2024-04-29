Ankara'da teleferik davası! 'Halka hizmet Mansur Yavaş ve Mimarlar Odası işbirliğinde engellendi'

Ankara'da Yenimahalle-Şentepe arasında toplu taşıma hizmeti sunan teleferik sisteminin, Mimarlar Odası'nın 2013'te açtığı dava sonucunda süresiz olarak kapatıldığı duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gelişme şöyle duyuruldu:

"Mimarlar Odası tarafından 2013'te Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin 'imar planının iptaline' karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergahta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir."

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Meclisi Üyesi ve Başkanvekili Avukat Cengiz Ocakçı, teleferik hizmetinin durdurulmasını değerlendirdi.

Al gülüm ver gülümle halka hizmet engellendi!

Ocakçı, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası'nın işbirliğinde halka hizmetin engellendiğini belirterek, şunları söyledi:

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"Büyükşehir Belediyesi'nin Yenimahalle Şentepe'deki teleferik işletmesinin Yenimahalle halkına verdiği hizmet, Mimarlar Odası'nın açmış olduğu sonrası mahkemenin kararı ile durduruldu. Al gülüm, ver gülüm. Tabi burada mahkeme kararına ve hukuka uygunluk perdesi altında millete verilen hizmetin durdurulması değil hukuka uygunluk konuşulacak.

Eğer normal bakımları yapılsa, herhangi bir riziko sıkıntısı olmasa millete hizmet veren bu teleferiğin devamı için mahkemede olumsuz karar çıkmadan olumlu olması yoluna gidilebilirdi. İ'stemiyorum yan cebime koy' der gibi, Mimarlar Odası ile paslaşılarak halka verilen bir hizmet engellendi."

Cengiz Ocakçı sözlerini şöyle tamamladı: "Aynı olaylarla 10 yıl boyunca başkanvekilliği yaptığım hukukçu olduğum dönemde biz de yaşadık. Ama bu odaların halka verilen hizmeti engelleme eylemleri, hukuku girişimleri karşısında hepsini etkisiz bıraktık. Biz netice itibariyle Ankara halkına hizmet verdik."